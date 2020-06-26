Otoyolda yanan araç kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otoyolda yanan araç kül oldu

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otoyolda yanan araç kül oldu
26.06.2020 03:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 04:48

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun, Adana istikametinde bir otomobil yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etme çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti Haber
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış Haber
Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı...
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Otoyolda yanan araç kül oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 04:59:06. #1.15#
title