Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
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Otoyolda yanan araç hurdaya döndü

Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Ankara yönü, Pelit Tesisleri yakınında meydana gelen olayda, Bahadır Kılıççıoğlu 33 E 6557 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. Motor kısmında oluşan alevler bir anda aracın büyük bölümünü sardı. Şans eseri yaralananın olmadığı yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. - MERSİN

Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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