Otoyolda ters yönde ilerleyen 2 sürücüye 23 bin TL ceza

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda ters yönde seyrettiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne toplam 23 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda denetim yaptı. Ekiplerin, denetim çerçevesindeki seyir devriyesi sırasında 2 aracın Gaziantep doğu gişeleri yönüne doğru ters istikamette seyir ettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlal nedeniyle araç sürücüleri hakkında trafik kanunu kapsamında ayrı ayrı 11 bin 629 TL olmak üzere toplam 23 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik kurallarına uyumu artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
