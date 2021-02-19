Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı

19.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:58
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı

BURSA'da otoyolda ters yönde ilerleyen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

BURSA'da otoyolda ters yönde ilerleyen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Hasan Barca ve Raifcan Kaplan hayatlarını kaybederken, otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Kaza, otoyol kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gebze-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Barca, 07 BAV 32 plakalı otomobiliyle otoyolda, ters yöne girerek hız yaptı. Otomobil, karşı yönden gelen ve Tekirdağ'dan İzmir'e giden S.C. (38) yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, Barca ve beraberindeki Raifcan Kaplan sıkışarak, hayatlarını kaybetti.

Otobüsteki 10 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hasan Barca ve Raifcan Kaplan'ın cansız bedenleri ise, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı otoyol kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin ters şeritte ilerlemesi ve  kendi şeridinde gelen otobüs ile kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Uefa Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:58:18. #1.16#
title