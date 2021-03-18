OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
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OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

18.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:24

ÜMRANİYE Şile yolunda kamyondan fırlayan tekerlek, araçların arasında bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarptı.

ÜMRANİYE Şile yolunda kamyondan fırlayan tekerlek, araçların arasında bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarptı.

ÜMRANİYE Şile yolunda bir kamyonun tekerleği çıktı. Yol fırlayan tekerlek araçlar arasında, yolda ilerlemeye başladı. Tekerleği gören sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti. Bir süre yolda ilerleyen tekerlek, bariyere çarparak durdu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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