OTOYOLDA SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

ÜMRANİYE Şile yolunda kamyondan fırlayan tekerlek, araçların arasında bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarptı.

ÜMRANİYE Şile yolunda bir kamyonun tekerleği çıktı. Yol fırlayan tekerlek araçlar arasında, yolda ilerlemeye başladı. Tekerleği gören sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti. Bir süre yolda ilerleyen tekerlek, bariyere çarparak durdu. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı