Otoyolda sunta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
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Otoyolda sunta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

25.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:34
Otoyolda sunta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen sunta yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen sunta yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus gişelerinde meydana geldi. İsmail Köroğlu yönetimindeki 01 EJ 463 plakalı sunta yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otoyolda sunta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
Otoyolda sunta yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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