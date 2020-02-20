Otoyolda parke yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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Otoyolda parke yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da otoyolda parke yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:58
Otoyolda parke yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

'da otoyolda parke yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadir Demir yönetimindeki parke yüklü 33 BYC 51 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda motor kısmından alev aldı.

Sürücü Demir durumu itfaiyeye bildirirken, bu arada alevler tırın dorsesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, tırın tamamını saran yangını söndürdü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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