Otoyolda otomobilin camından silah doğrultup insanları korkutan şüpheli gözaltına alındı
BAĞCILAR'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi yakalanarak gözaltına alındı.
OĞLUNUN OYUNCAK TABANCAYI ÇIKARTTIĞINI İDDİA ETTİ
Otomobilin plaka bilgisinden polis ekipleri şüpheli İdris A.'yı belirledi. İdris A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre İdris A. emniyette verdiği ifadesinde, Eyüpsultan'a gittiği sırada araçta bulunan oğlu C.A.A.'nın oyuncak boncuklu tabancayı camdan çıkarttığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İdris A. 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.