Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler
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Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler

05.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:43

Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler Fatih'te döviz büfesinden aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kurye, Bağcılar'da gaspa uğradı Fatih'te bir döviz büfesinden aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kurye, Bağcılar'da gaspa uğradı.

Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler

Fatih'te döviz büfesinden aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kurye, Bağcılar'da gaspa uğradı

İSTANBUL - Fatih'te bir döviz büfesinden aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kurye, Bağcılar'da gaspa uğradı. 0-3 otoyolunda kuryenin aracının önünü kesen zanlılar, para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar O-3 Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Aksaray Laleli'de bir döviz bürosundan yüklü miktarda para alan bir kurye, Edirne'ye gitmek üzere aracına binerek yola çıktı. O-3 otoyoluna giren kuryenin önü Bağcılar'da Bulgaristan plakalı bir otomobil tarafından kesildi. Zanlılar önce kaçmasın diye kuryenin otomobilin lastiklerini bıçak saplayarak patlattı. Ardından bir şahıs, otomobilin camını kırarak içerideki para dolu çantayı aldı. Şahıslar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Bir anda gelişen olay karşısında şok yaşayan kurye, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler
Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler
Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler
Otoyolda önünü kestikleri kuryeyi gasp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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