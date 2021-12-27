OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de jandarma ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesti.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KOCAELİ'de jandarma ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı. Gebze Mollafenari Jandarma Karakolu'ndan havalanan helikopter ile otoyolun Kocaeli geçişinde bulunan 113 kilometrelik kısmı yaklaşık 2 saat süreyle kontrol edildi. Toplam 345 aracın incelendiği denetimde, 'Sağ şerit veya bankette uygunsuz şekilde beklemek', 'Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Hatalı sollama', 'Hız sınırını aşma' ve 'Karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' maddelerini ihlal eden 6 sürücüye ceza uygulandı.

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

 Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

 Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title