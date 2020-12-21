Otoyolda köprü düzenlemesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otoyolda köprü düzenlemesi

21.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:57
Otoyolda köprü düzenlemesi

Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak köprü tamirat çalışması sebebiyle otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak köprü tamirat çalışması sebebiyle otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak köprü tamirat çalışması sebebiyle yol aktarmasının olduğu noktada trafik yoğunluğunun oluşmaması, güvenli trafik akışının sağlanabilmesi için; Mudanya Kavşağı, İzmir istikametinde 20.12.2020 tarihi ile 04.01.2021 tarihleri arasında, otoyol köprü çalışması vardır. Çalışma sebebiyle İzmir istikameti 1 kilometrelik alanda trafik akımına kapalı bulunmaktadır. Belirtilen tarihler arasında otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve Bursa şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin, acil müdahale araçlarının vakalara daha hızlı müdahale edebilmeleri için trafik yoğunluğu oluşturmamak adına sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında alternatif güzergah olarak İstanbul-Ankara istikametinden Bursa'ya gelecek sürücülerin otoyol İstanbul Bağlantı Yollarını takiben Yalova Yolunu, İzmir istikametinden gelecek araç sürücülerinin ise Otoyol Hal Kavşağını takiben İzmir Yolunu tercih etmeleri uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Yücel Şevket Çoruh Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Fatih Terim Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Aksu Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otoyolda köprü düzenlemesi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:57:50. #1.14#
title