Otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı Otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kaza yaparak araçlarını kontrol etmek için araçtan inenlere arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Otoyolda kaza yaptıkları araçlardan inenlere otomobil çarptı: 7 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kaza yaparak araçlarını kontrol etmek için araçtan inenlere arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Erkan Serbes (38) idaresindeki 34 TB 9196 plakalı kamyonet ile 63 MA 6496 plakalı Hüsam Elşellal kontrolündeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından her iki araçta bulunan kişiler, TEM Otoyolu'nda araçlarından inerek araçlarını kontrol etmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Enis Göçer idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil, yol üzerinde bulunan kişilere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından tedavileri için hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan TEM Otoyolu araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA