Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
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Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir kamyonun damperi kalkarak yukarıdaki yol işareti tabelasına çarptı.

Gaziantep'te bir kamyonun damperi kalkarak yukarıdaki yol işareti tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi koparak havada asılı kalırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Gaziantep İpekyolu Başpınar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 YS 453 plakalı Mercedes marka kamyonunun damperi açılarak yol işaretine çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper kamyondan koparak havada asılı kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - GAZİANTEP

Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü
Otoyolda kamyonun damperi koptu, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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