Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (49) idaresindeki 34 VM 6824 plakalı minibüs, Gemlik Kavşağı yakınında önünde seyreden Ahmet Hakan Ç'nin (50) kullandığı 34 JU 0927 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kamyon ile bariyer arasında sıkışan minibüs, bir süre sürüklenerek durabildi.

Minibüste sıkışarak hafif yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis görevlileri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri
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