Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler

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Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Tem otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı.

DÜZCE (İHA) - Tem otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza ; Düzce Tem otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan G. idaresinde ki 44 DS 595 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 06 BIR 110 plakalı Iveco marka kamyon çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisi ile refüje çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Serkan G. ile araç içerisinde bulunan Ferhan G. ve Bengüsu G. olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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