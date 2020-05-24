Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı
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Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti.

24.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:39

Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.

Samsun-Bafra yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda taşınan ineği görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın arabanın arka koltuğunda taşıdığı ineği hemen arkasında yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı

Kaynak: İHA

Manşet

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