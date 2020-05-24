Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı
Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti.
24.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:39
Otoyolda ilginç görüntü pes dedirtti...Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı
SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.
Samsun-Bafra yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda taşınan ineği görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın arabanın arka koltuğunda taşıdığı ineği hemen arkasında yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kaynak: İHA