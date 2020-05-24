Otoyolda ilginç görüntü: Arabanın arka koltuğunda inek taşıdı Samsun'da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti.

Samsun'da bir vatandaş, arabasının arka koltuğuna yerleştirdiği büyükbaş hayvan ile yolculuk etti. Samsun-Bafra yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka koltuğunda taşınan ineği görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın arabanın arka koltuğunda taşıdığı ineği hemen arkasında yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. - SAMSUN Kaynak: İHA