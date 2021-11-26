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Otoyolda hız kesen manzara

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otoyolda hız kesen manzara

Sonbaharda kavak ağaçlarının sararan yaprakları TEM Otoyolu Sakarya geçişinde vatandaşların yolculuğuna renk katıyor.

SAKARYA (İHA) - Sonbaharda kavak ağaçlarının sararan yaprakları Tem Otoyolu Sakarya geçişinde vatandaşların yolculuğuna renk katıyor. Sarının tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler adeta hız kesiyor.

Sonbaharın son günlerinde sararan ve yaprak dökmeye devam eden kavak ağaçları, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde izleyenlerine adeta resital sunuyor. Sarının tonlarına bürünen ağaçların süslediği alan izleyenlere göz ziyafeti yaşatırken eşsiz manzarada da yolculuk yapma imkanı sunuyor. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenler ise otoyolda adeta hız kesiyor. Görsel şölen oluşturan kavak ağaçları havadan da görüntülendi.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya-İHA)

Otoyolda hız kesen manzara

Otoyolda hız kesen manzara

Otoyolda hız kesen manzara

Otoyolda hız kesen manzara

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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