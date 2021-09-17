OTOYOLDA HATALI DÖNÜŞ YAPAN MİNİBÜSE OTOMOBİL ÇARPTI 8 YARALI

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda asfalt yenileme işinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün refüjdeki boşluktan karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Minibüs devrilirken, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolunda asfalt yenileme çalışmasında görev yapan işçileri taşıyan Hacı Kubal idaresindeki 06 FU 8261 plakalı minibüs orta refüjdeki boşluktan İstanbul istikametinden Ankara istikametine dönüş yapmak istediği sırada Barış Boztaş idaresindeki 33 AGE 206 plakalı otomobil çarptı. İçerisinde 14 işçinin bulunduğu minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada sürücüler Barış Boztaş ve Hacı Kubal ile minibüste bulunan Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Alaz yaralandı. Kaza sonrası bölgeye Düzce ve Sakarya'dan ambulanslar sevk edildi. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.