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Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde otoyolda hafif ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savrulan yaya hayatını kaybetti.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde otoyolda hafif ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savrulan yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Otoyolda Karşıyaka yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan E.T. (23) yönetimindeki 35 GF 627 plakalı hafif ticari araç, Bayraklı Tünelleri çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Yaya metrelerce savrulurken, sürücü kontrolünü kaybettiği otomobili güçlükle durdurdu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde metrelerce sürüklenen yayanın öldüğü belirlendi. Sürücü E.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ölen kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı belirtildi. 30 yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğe ait ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yeri incelemesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri ölen kişinin adını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

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