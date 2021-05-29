OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
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OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI

OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin otoyolunda fuhuş yapma vaadiyle durdurdukları kişileri dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

ADANA-Mersin otoyolunda fuhuş yapma vaadiyle durdurdukları kişileri dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otoyolda durdurdukları araçlardaki kişileri fuhuş yapma vaadiyle paralarını alarak dolandıran şüphelilere yönelik hareket geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle 8 ay önce şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kadınların otoyola getirilmesi ve bu kişilerin vatandaşları nasıl dolandırdığı saniye saniye görüntülendi.

42 GÖZALTI

Adana ve Mersin polisi, takibin ardından 62 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere sabaha karşı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu bin personelin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 16'sı erkek, 26'sı kadın, 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI
OTOYOLDA FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON 42 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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