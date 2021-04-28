Son dakika haber | Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama
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Son dakika haber | Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama ABD'nin Texas eyaletinde otoyolda arza yapan ve ardından yanmaya başlayan araçta patlama meydana geldi.

Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama

TEKSAS - ABD'nin Texas eyaletinde otoyolda arza yapan ve ardından yanmaya başlayan araçta patlama meydana geldi. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Southlake ilçesinde bulunan 114 numaralı otoyolda 26 Nisan'da Toyota Subra marka araç arza yaptı. Arza yapan araçta kısa süre sonra yangın çıkarken, otoyolda trafik akmaya devam etti. Stephen Patino isimli başka bir sürücünün yavaşlayarak yanan aracı kayıt altına almaya başladığı sırada ise patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, film sahnesini aratmayan patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Southlake Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, araç sürücüsünün olaydan önce araçtan inmeyi başardığı ifade edildi. Araçtaki yangına ve patlamaya neyin sebep olduğunu ise henüz bilinmiyor.

Son dakika haber | Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama
Son dakika haber | Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama
Son dakika haber | Otoyolda film sahnesini aratmayan patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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