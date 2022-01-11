Otoyolda faciadan dönüldü: Tüp dolu kamyon devrildi - Haberler
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Otoyolda faciadan dönüldü: Tüp dolu kamyon devrildi

Otoyolda faciadan dönüldü: Tüp dolu kamyon devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyon yoldan çıkarak devrildi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyon yoldan çıkarak devrildi. Otoyolda meydana gelen kazada tüplerin patlamaması faciayı önlerken, itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay bu sabah saat 08.00 sıralarında 59 NE 383 plakalı tüp yüklü kamyonla İstanbul yönünden Lüleburgaz istikametine doğru seyir halinde olan kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek durabildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerinde tüplerin patlama ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazada tüplerin şans eseri patlamaması sonucu faciadan dönülmüş oldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili işlemlere başlandı. - KIRKLARELİ

Otoyolda faciadan dönüldü: Tüp dolu kamyon devrildi

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