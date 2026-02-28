Otoyolda durdurulan tırdan 3 milyon 600 adet boş makaron yakalandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan tırdan 3 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde durdurulan tırda, 3 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken A.Ş. (56) isimli sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı