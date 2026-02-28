Haberler

Otoyolda durdurulan tırdan 3 milyon 600 adet boş makaron yakalandı

Otoyolda durdurulan tırdan 3 milyon 600 adet boş makaron yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan tırdan 3 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan tırdan 3 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde durdurulan tırda, 3 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken A.Ş. (56) isimli sürücü gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı