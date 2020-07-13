Otoyolda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
13.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:04
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolun Bolu kesimi kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 520,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki H.K. (36), M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından M.S. serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen H.K ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: AA