Otoyolda durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı - BOLU
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
13.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:16
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyolun Bolu kesimi kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 520,49 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki H.K. (36), M.S. (23) ve V.A. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA