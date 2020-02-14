Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi
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Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildiBOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 303 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:07
Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 303 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri, araç içinde bulunan İ.B. (31) ve F.D.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.B. ve F.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi
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