Otoyolda durdurulan araçtan satışı yasak hap çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinden bir dinlenme tesisinde durdurulan araçtan satışı yasak hap ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinden bir dinlenme tesisinde durdurulan araçtan satışı yasak hap ele geçirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu üzerinde Kaynaşlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği ile şok yol uygulaması yaptı. Uygulamada D.Ç. idaresindeki otomobil durdurularak arama yapıldı. Arama sırasında narkotik köpeğinin tepki vermesine 10 adet satışı yasak Captagon marka sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahıs ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı. - DÜZCE

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