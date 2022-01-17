Otoyolda durdurulan araçtan satışı yasak hap çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otoyolda durdurulan araçtan satışı yasak hap çıktı

Otoyolda durdurulan araçtan satışı yasak hap çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinden bir dinlenme tesisinde durdurulan araçtan satışı yasak hap ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinden bir dinlenme tesisinde durdurulan araçtan satışı yasak hap ele geçirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu üzerinde Kaynaşlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği ile şok yol uygulaması yaptı. Uygulamada D.Ç. idaresindeki otomobil durdurularak arama yapıldı. Arama sırasında narkotik köpeğinin tepki vermesine 10 adet satışı yasak Captagon marka sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahıs ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

 Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title