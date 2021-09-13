Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücünün kontrolünden çıkan tırın arıza nedeniyle park halinde bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücünün kontrolünden çıkan tırın arıza nedeniyle park halinde bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolunun Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet K. idaresindeki 41 KL 232 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak arıza nedeniyle park halinde bulunan İlkay Y.'ye ait 14 AAP 171 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar refüje savrulurken, otomobil sürücüsü İlkay Y., yoldaki sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan tır sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü İlkay Y. ise tedavi edilmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında kaza anını anlatan tır şoförü Hikmet K., "Ben seyir hallinde ilerliyordum frene basmak istediğim de araç atmaya başladı sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım o araçta park halindeymiş görmemiştim uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu açıkçası ciddi bir şeyi yok" şeklinde konuştu.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

 Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı
Spor Diego Marcao Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın Miralem Pjanic Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:59:12. #1.12#