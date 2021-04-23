Otoyolda bakım onarım çalışması
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Otoyolda bakım onarım çalışması

Otoyolda bakım onarım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yapılacak olan derz ve bakım çalışması sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için uyarı yapıldı.

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda yapılacak olan derz ve bakım çalışması sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için uyarı yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) otoyolunun sorumluluk alanımızda kalan Mudanya Kavşağı kontrol kesiminde bulunan Mudanya Kavşağı üzerinde 25.04.2021 tarihinde saat 17.00 itibari ile başlayacak. 10.05.2021 tarihinde son bulacak Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak derz bakım onarım çalışması sebebiyle İstanbul Ankara istikametine trafik akımı bant aktarması yapılarak karşı şeride verilip iki şerit olarak sağlanmakta, İzmir istikametine trafik akımı ise emniyet şeridi dahil iki şerit olarak sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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