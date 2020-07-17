Otoyolda arıza yapan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı (2) 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KARDEŞİ ÇIKTITEM Otoyolu Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe'nin (38), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu...

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN KARDEŞİ ÇIKTI TEM Otoyolu Hendek ilçesi İkbaliye mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe'nin (38), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, o dönem adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.Nefes Rüzgar Efe'nin cenazesinin işlemlerinin ardından götürüleceği memleketi Karabük'ün Eflani ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA