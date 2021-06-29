OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
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OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Çevreyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

İZMİR Çevreyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler yolun kenarındaki bariyerlere de sıçrarken, araçtaki 2 kişi zamanında dışarı çıkarak yangında zarar görmedi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Çevreyolu Karşıyaka istikameti Ege Üniversitesi sapağında meydana geldi. Sürücü G.D. ve yan koltukta oturan arkadaşı seyir halindeyken aracın ön kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple kıvılcım meydana geldi. Kıvılcımı gören G.D. aracı emniyet şeridine çektikten sonra arkadaşıyla birlikte aşağıya indi. Bu sırada otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kaplarken, otoyolun yanındaki bariyerlere de sıçradı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor.

OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
OTOYOLDA ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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