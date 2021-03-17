Otoyolda 40 kilometre boyunca ters yönde giderek bir kişinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 40 kilometre boyunca ters yönde ilerlerken bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan ve hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık M.Ö'nün yargılanmasına başlandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 40 kilometre boyunca ters yönde ilerlerken bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan ve hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık M.Ö'nün yargılanmasına başlandı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

M.Ö. savunmasında, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "İzmir'in dağlarında çiçek açar' şarkısı nedeniyle İzmir'in dağlarını merak ettiğim için İzmir'e gittim. Eşim 'kayıp' diye polise ihbar etmiş. Karakolda ifade verirken eşim beni almaya gelmiş. Eşime, 'beni İzmir'in dağlarına götür' dedim. Beni Bursa'ya götürmek istedi. Benzin istasyonunda durduk. Arabayı, eşim markete girince habersiz kaçırdım, ters yönde olduğumu bilmiyordum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Önceki ifadende 'ters yönde olduğumu biliyordum' demişsin" şeklindeki ifadesi üzerine sanık, "Cezaevine girip eşimden kurtulmak için öyle söyledim. 'Açık yol' diye oradan girdim. Karşıdan gelen aracı fark ettiğimde çok geç oldu. Direksiyonu kırdım ama bir anda şimşek çaktı." ifadelerini kullandı.

Sanığın eşi R.Ö. ise tanık olarak "Eşim, İzmir'e geldiğime memnun olmadı. İzmir'in dağlarında çiçek açtırmak istediğini söylüyordu. Otobanda yola çıktık. Yolda tartıştık. Onu gitmek istediği yere götüreceğime ikna olmuyordu. Benzin istasyonuna girdim. Lavabodayken eşimi aracın direksiyonunda gördüm. Seyir halindeydi. Taksiye bindim, taksicinin telefonundan eşimi arayarak durmasını söyledim. Bana 'tüm araçlar tersten geliyor, güneş de geliyor gözüme, her şey tersten geliyor' dedi." şeklinde ifade verdi.

Müşteki avukatı da olayın "olası kast" olduğunu savunarak, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sanık avukatı da müvekkilinin ölüm olayının gerçekleşmemesi için çaba sarf ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz 2020'de M.Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobile çarpmıştı.

Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. hastaneye kaldırılmıştı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen M.Ö'nün tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti.

Sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

M.Ö. hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer