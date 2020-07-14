Otoyolda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada trafik 3 saat sonra normale döndü
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Otoyolda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada trafik 3 saat sonra normale döndü

- Otoyolda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada trafik 3 saat sonra normale döndü Kaza yapan tırda bulunan cerrahi maskeler askeri personel tarafından toplandı Toplanan maskeler askeri araca yüklenerek götürüldü Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe kesiminde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı...

14.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:39

- Otoyolda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada trafik 3 saat sonra normale döndü

Kaza yapan tırda bulunan cerrahi maskeler askeri personel tarafından toplandı

Toplanan maskeler askeri araca yüklenerek götürüldü

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe kesiminde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kaza bölgesinde araçlar yaklaşık 3 saat sonra bölgeden kaldırılırken, tırda bulunan cerrahi maskeler ise askeri personel tarafından toplanarak askeri araca yüklenip götürüldü.

Kaza 12.00 sıralarında Kocaeli'nin Sakarya sınırında Kartepe TEM Otoyolu Maşukiye mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 EY 961 hurda yüklü tır, TEM Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada arıza yaptı. Sürücü Tahsin Karaahmet, Maşukiye mevkiinde aracını sağa çekerek arızaya bakmak için aracından indi. Bu sırada arkadan gelmekte olan Celal Tümen Yalabık idaresindeki 06 BBG 235 plakalı cerrahi maske yüklü tır, otoyolda duran tıra arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan tırın sürücüsü Yalabık araç içinde sıkışırken, diğer sürücü Karaahmet ise yaralandı. Kazada parçalanan tırda yüklü cerrahi maskeler ise yola saçıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldığı yolu trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç içinde sıkışan tır sürücüsü Celal Tümen Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kamyon sürücüsü Tahsin Karaahmet ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askeri birliklere maske götürürken kazada parçalanan tırın içinde sıkışarak feci şekilde can veren sürücü Celal Tümen Yalabık'ın cesedi yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazaya karışan araçlarında kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, araçta bulunan cerrahi maskeler ise olay yerine gelen askeri personel tarafından askeri araca yüklenerek götürüldü.

Otoyolda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada trafik 3 saat sonra normale döndü

Kaynak: İHA

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