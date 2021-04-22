Otoyol ve kara yolundan şehre alternatif giriş sağlayacak güzergahlar için kamulaştırma başlatıldı
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Otoyol ve kara yolundan şehre alternatif giriş sağlayacak güzergahlar için kamulaştırma başlatıldı

Otoyol ve kara yolundan şehre alternatif giriş sağlayacak güzergahlar için kamulaştırma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı kapsamında otoyol ve karayolundan kente girişi sağlayacak yolların açılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı kapsamında otoyol ve karayolundan kente girişi sağlayacak yolların açılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Erenler ilçesindeki bazı taşınmazların, E80 otoyolu ile D-100 kara yolundan şehre alternatif giriş sağlayacak ulaşım güzergahının açılması amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sakaryamıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan Pekşenler'den şehrimize bağlanacak yeni otoban girişleri projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de acele kamulaştırma kararı yayımlanmıştır. Proje için ihtiyaç duyulan 20 milyon lira değerindeki yol ve gişe bölgelerinin kamulaştırma işlemleri için çalışmalara başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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