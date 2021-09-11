Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi Adana'da polis, otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

- Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis, otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda uygulama başlattı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Marco' ile arama yapıldı. Marco'nun otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, bir valizin içerisinde 10 paket halinde toplam 7 kilo 450 gram esrar gele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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