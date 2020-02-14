Otoyol şantiyesinden akaryakıt çalan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

14.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun şantiye alanında bulunan iş makinelerinden akaryakıt çalan şahıs, jandarma ekiplerinin kilometrelerce süren kovalamacısı sonrasında yakalandı. 400 litre akaryakıt çaldığı belirlenen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, İzmit ilçesi Durhasan Mahallesi'nde Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye faaliyetleri sırasında inşaat şantiyesinde iş makinesi ile şantiyeye ait araçlara yakın bir noktada park halinde bidon ve varillerin yüklü olduğu bir kamyonet gördü. Ekiplerin yaklaştığı kamyonet içerisindeki sürücü, aracı çalıştırarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri kamyoneti takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalama sonucunda kamyonet girdiği çıkmaz sokakta köşeye sıkıştı. Aracından inen şahıs koşmaya başladı. Ekipler, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kaçmaya çalıştığı kamyonetin kasasında bulunan varillerde akaryakıt olduğu tespit edildi. Şahsın aracının ilk tespit edildiği şantiye alanında bulunan iş makinelerine yakın bir alanda da variller içerisinde akaryakıt bulundu. Toplam 400 litre akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan Nurettin Y. Jandarma Komutanlığına götürüldü. Karakolda yapılan incelemede şüphelinin İstanbul'dan geldiği, bölgede keşif yapıp şantiyeden akaryakıt çaldığı belirlendi. Zanlı, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdiği ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA