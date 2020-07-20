Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevki'inde 4 günce önce yol kenarında erkek cesedi bulunması olayıyla alakalı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı
20.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:53

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevki'inde 4 günce önce yol kenarında erkek cesedi bulunması olayıyla alakalı detaylar ortaya çıkmaya başladı. 1.5 yıldır eşini aldattığı kişi ve arkadaşı tarafından iş bahanesiyle araca bindirilen Salem Hamdi'nin yolda aracın lastiğinden gelen sese bakması için indirildiği ve o esnada kafasına sopa ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yasak aşk cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli eş yasak aşkı itiraf etti

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan tahkikat, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlik tespiti sonrasında ölen şahsın İstanbul Esenler'de oturduğunu ve 4 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha sonrasında hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki eşi M.K.'yı sorgulayan ekipler, kadının şüpheli söylemleri üzerine konuyu derinleştirdi. Sorgu esnasında şüpheli eş yaklaşık 1.5 yıldır 31 yaşındaki A.D. ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti.

Emniyet ekiplerinden titiz çalışma

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şahsın kullandığı aracın kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 31 yaşındaki A.D. ile 26 yaşındaki arkadaşı A.A.'nın cinayetin işlendiği bölgeye kadar gittiklerini kamera kayıtları doğruladı. 40 yaşındaki M.K.'nın söylemleri üzerine harekete geçen ekipler A.D.'yi de yakalayarak sorguladı. A.D., sorgusu esnasında M.K. ile sevgili olduğunu ifade etti.

Yasak aşkı öğrendiğini düşünerek öldürmüşler

Yaşanan olaydan kısa bir süre önce Salem Hamdi'nin, yasak aşkı öğrendiğini iddia eden şüpheliler, Hamdi'yi yasak aşkı öğrendiğini düşünerek öldürdüklerini itiraf ettiler. Sözde bir iş bahanesiyle Bursa'ya gidecekmiş gibi Salem Hamdi'yi araca bindiren şüpheli A.D. ile arkadaşı A.A.'nın otoyolda Sakarya Gişeleri mevki'inde aracın lastiğinden bir ses geldiğini Hamdi'ye söyleyip inip bakmasını istedi. A.D. ve A.A. isimli iki şüpheli ellerindeki sopalarla, lastiğe bakmak için araçtan inen Hamdi'nin kafasına vurarak öldürdü. Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eş M.K. ile cinayeti planlayarak işleyen A.D. ve A.A. isimli 3 şüphelinin sorguları Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ederken, 31 yaşındaki A.D.'nin de evlenip boşandığı ve çocuklarının da olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Aziz Yıldırım
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: Otoyol kenarındaki cesetten, yasak aşk vahşeti çıktı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:12:30. #1.15#
title