Otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı
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Otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı

Otoyol kenarındaki cesedin sırrı, 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı
08.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:48

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin sırrı, yaklaşık 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin sırrı, yaklaşık 300 bin araç incelenerek aydınlatıldı. Cesedin soyadı belirlenemeyen Pakistan uyruklu İslam isimli kişiye ait olduğu, cinayetin, göçmen kaçakçıları arasındaki 'rant' kavgası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Biri Türk, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptıkları sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti buldu. Poşeti açtıklarında ise el ve ayakları bağlı, battaniyeye sarılı ceset ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, dövülerek öldürüldüğü tespit edilen cesedin kimliği ile katil ya da katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı. 

300 BİN ARAÇ İNCELENDİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak cesedin bulunmasından 3- 4 gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Ardından da TEM Otoyolu'nda, cesedin bulunduğu kısımdaki Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) mercek altına aldı. 2 yönlü incelenen PTS'den, belirlenen zaman dilimi içerinde, söz konusu kısımdan yaklaşık 300 bin aracın geçtiği saptandı. 2 PTS arasındaki geçiş mesafesinin 6 dakika olduğu hesaplanarak, bu kritere uymayan 67 bin araç olduğu belirlendi. Araçların bölgedeki dinlenme tesislerine girmiş olabilecekleri ihtimali de göz önüne alınarak, araçlar incelemeye alındı.17 Ocak günü saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren, ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden ise 00.12'de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu olduğu, irtibatlı olduğu kişilerin ise göçmen kaçakçılığı suçlarından poliste kayıtları bulunduğu tespit edildi.2 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILARPolis, yaklaşık 3,5 ay süren soruşturma sonunda geçen pazartesi günü operasyon için harekete geçti. İstanbul ve Çorum'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, sorguya alınan biri Türk, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu 7 şüphelinin ifadelerinden cesedin soyadı belirlenemeyen Pakistan uyruklu İslam isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı.İfadelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, şantaj ve rant meseleleri nedeniyle yaşadıkları kavga nedeniyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenilen şüpheliler S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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