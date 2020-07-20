Otoyol kenarında cesedi bulunan Suriyelinin eşi ile sevgilisi gözaltına alındı (2) İŞ BAHANESİYLE KANDIRDILARSakarya'da, Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi M.K., Hamdi'yi öldürmek için hazırladıkları planı anlattı.

İŞ BAHANESİYLE KANDIRDILAR

Sakarya'da, Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi M.K., Hamdi'yi öldürmek için hazırladıkları planı anlattı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Salem Hamdi'nin eşi M.K.'nın ifadesi alındı. M.K. eşinin iş yerinde sorunu olduğu yönünde bilgi verdi. Polis. M.K.'nın çelişkili açıklamaları üzerine sorguya devam etti. M.K. bunun üzerine cinayeti itiraf etti. M.K. ifadesinde, Salem Hamdi'nin kendisinin bir kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine sevgilisiyle birlikte eşini öldürmek için plan yaptıklarını belirtti.LASTİĞE BAKARKEN ÖLDÜRDÜLERM.K. eşinin İstanbul Bağcılar'da bir mobilya atölyesinde çalıştığını, bir süre önce işten çıktığını ifade ederek, sevgilisi A.D. ve sevgilisinin arkadaşı A.A. ile beraber Salem Hamdi'yi Bursa'da bir yere iş görüşmesine götürme bahanesiyle yola çıktıklarını, TEM Otoyolu Adapazarı mevkisinde lastiğin patladığını söyleyerek aracı durdurduklarını belirtti. M.K., Salem Hamdi'nin araçtan inip lastiğe bakacağı sırada A.D. ve A.A.'nın arkasından başına sopalarla vurup, Hamdi'yi öldürerek olay yerinde bırakıp, kaçtıklarını söyledi.

Bu arada, A.D.'nin de evli olduğu ancak ayrı yaşadığı eşinin de Gaziantep'te bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA