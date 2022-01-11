Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi - Haberler
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Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi Arnavutköy'de yolda koşarak ilerleyen başıboş at görenleri şaşkına çevirdi.

Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolda koşarak ilerleyen başıboş at görenleri şaşkına çevirdi. Bazı sürücüler ise at yarışı sunuyormuş gibi anons yaparak durumu eğlenceli hale getirdi.

Arnavutköy-Kemerburgaz arasındaki otoyola giren at, araçların arasında koşarak ilerlemeye başladı. Yolda bir atın dörtnala koştuğunu gören sürücüler şaşkına dönerken, at araçlara aldırış etmeden kilometrelerce koşarak yoluna devam etti. Trafikte ilerleyen bir sürücü ise atın koştuğu anlarda at yarışı sunuyormuş gibi anons yaparak, durumu eğlenceli hale getirdi. Adeta hipodroma dönen yolda yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi

Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi

Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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