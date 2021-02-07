Otoyol gişelerindeki 2 ölümlü kazaya neden olan otomobilin sürücüsü: "Sadece gürültü duydum"

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Onur Bengi'nin (37) polisteki ifadesinde, "Otomobilimle gişelere yaklaştığımda OGS'den HGS bölümüne geçmek için manevra yaptım. Bu sırada aynadan baktığımda arkamdan hızla gelen otomobili fark etmedim. Sadece bir gürültü duydum. Gişeden geçtikten sonra aracımı kenara çekerek, aynadan baktığımda herhangi bir kaza görmedim. Bu nedenle de yoluma devam ettim" dediği öğrenildi.

Kaza, 5 Şubat Cuma sabahı saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise tedavi altına alındı.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAPolis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası belirlenen otomobilin sürücüsü Onur Bengi'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Bengi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'AYNADAN BAKTIM HERHANGİ BİR KAZA GÖRMEDİM'Söke'de restoran sahibi olan 2 çocuk babası Onur Bengi'nin polisteki ifadesinde, "Otomobilimle gişelere yaklaştığımda OGS'den HGS bölümüne geçmek için manevra yaptım. Bu sırada aynadan baktığımda arkamdan hızla gelen otomobili fark etmedim. Sadece bir gürültü duydum. Gişeden geçtikten sonra aracımı kenara çekerek aynadan baktığımda herhangi bir kaza görmedim. Bu nedenle de yoluma devam ettim. Eğer kaza olduğunu ve buna sebep olduğumu bilsem, durduğum anda araçtan iner ve müdahale ederdim. Aynadan baktığımda herhangi bir hareketlilik görmediğim için yoluma devam ettim" dediği öğrenildi.

Öte yandan kaza anının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN