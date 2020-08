Otoyol gişelerinde can pazarı: 3 yaralı Otoyol gişelerinde can pazarı: 3 yaralı Otoyol girişinde arazi aracı 30 metre şarampole uçtu Hurdaya dönen otomobildeki yaralıları metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdılar Otoyol gişelerde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

Otoyol gişelerinde can pazarı: 3 yaralı Otoyol girişinde arazi aracı 30 metre şarampole uçtu Hurdaya dönen otomobildeki yaralıları metrelerce yürüyerek ambulansa taşıdılar DÜZCE - Otoyol gişelerde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Düzce Otoyol gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metre şarampole uçtu. Otomobil içindeki 3 yaralıya olay yerinde müdahale eden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için 500 metre yürüdü. Kaza; akşam saatlerinde Düzce Ankara istikameti otoyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Beyköy istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Feyzullah A.'nın kullandığı 81 EY 668 plakalı Jeep marka otomobil, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri yıkarak 30 metre şarampole uçtu. Otomobilin şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yolda 30 metre uçurumda bulunan otomobilin yanına inerek otomobilde bulunan yaralılar sürücü Feyzullah A., Nermin A. ve Gökhan A.'ya olay yerinde müdahale ettiler. Hurdaya dönen otomobilden yaralıları çıkartan ekipler, yaralıları ambulansa taşımak için 500 metre yürüdüler. Ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaynak: İHA