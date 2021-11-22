Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 6 çuval içerisinde 120 paket halinde 64 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramalarda 6 çuval içerisinde 120 paket halinde 64 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbara Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, batı illerine sevk edecekleri değerlendirilen şüpheliler Sakarya polisince takibe alındı. Takip neticesinde Tem Otoyolu Arifiye gişelerinde durdurulan iki araçta narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Araçlarda 6 çuval içerisinde 120 paket halinde 64 kilo 660 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında F.K., M.K. ve F.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçlaması ile işlem başlatıldı. - SAKARYA

Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Otoyol gişelerinde 64 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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