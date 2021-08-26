Otoyol Geçiş Köprüsü'nde kirişler konulmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden İlimtepe yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, Yeni Yalı Mahallesi TEM üzerine otoyol geçiş köprüsü yapılarak Yunus Emre Caddesi'ne geçiş sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Anadolu Döküm Kavşağını TEM üzerinden geçiş köprüsü ile Yunus Emre Caddesi'ne bağlayacak İlimtepe Bağlantı yolu 1. Etap çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KİRİŞ MONTAJLARI TAMAMLANDI

İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. Etap çalışmaları kapsamında, 45 adet kirişin montajına başlandı. TEM geçiş köprüsünün ayaklarının betonu döküldü. Çamlıtepe Mahallesi yönünde kuzey tarafta donatılı toprak duvar sistemi toprakarme ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Güney kısımda toprakarme çalışmalarına başlandı. Tamamlanan kısımlarda yağmur suyu hatları da gerçekleştirildi.

OTOYOL GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPILIYOR

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakıldı.Proje kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılacak. Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre 3 açıklıklı bir adet geçiş köprüsü yapılacak.

ANADOLU DÖKÜM KAVŞAĞINDAN BAŞLIYOR

Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. Çalışmalar kapsamında cadde bin 120 metre uzunluğa sahip olan 1.Etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılacak.

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Bültenler