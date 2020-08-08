Otoyol, Foça'ya gelen tatilci sayısını artırdı
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Otoyol, Foça'ya gelen tatilci sayısını artırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı 22 Şubat'ta yapılan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'in Foça ilçesinde turizmi hareketlendirdi.

Otoyol, Foça'ya gelen tatilci sayısını artırdı
08.08.2020 08:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:13

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı 22 Şubat'ta yapılan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'in Foça ilçesinde turizmi hareketlendirdi. Otoyol sayesinde ulaşım kolaylaşırken, bölgedeki esnaf günübirlik tatilci sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu söyledi.

Aliağa ve Çandarlı Limanı ile şubat ayında açılışı yapılan Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolu, turizmi hareketlendirdi. 2 yıl yapımı süren ve İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşüren proje sayesinde, seyahat süresinin kısalmasını fırsat bilen vatandaşlar Foça'daki turistik alanları tercih etmeye başladı. Bölgedeki esnaf günübirlik tatilci sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu söylerken, tatilciler de yaz sezonunda hızlı ulaşımla tatil imkanının keyfini sürdü.

Foça'da yaşayan Şeref Akar, "Otoyol İzmir- Foça arasını o kadar rahatlattı ki anlatılamaz. Foça için tam bir velinimet. Foça'dan Çanakkale asfaltına kadar olan 26 kilometrelik bir yolumuz var. 26 kilometre bazen 3,5- 4 saate çıkıyordu. Şimdi o yol açıldığı için Çanakkale asfaltına çıkmadan yol ayrılıyor. Dolayısıyla diğer yoldaki konvoy rahatladı. Allah razı olsun yapanlardan. Menemen trafiği çok kötüydü" dedi.'FOÇA'YA YÜZDE 70 ORANINDA DAHA FAZLA TURİST GELİYOR'Foçalı esnaf Serhat Karakaya, "Foça'da yaşıyorum ve sürekli İstanbul'a gidip geliyorum. Normal yoldan gittiğim zaman otoyola verdiğim paranın 3 katını ödüyorum. Bu durum cezalardan ve yakıt tasarrufundan kaynaklanıyor. Hem zamandan kazanıyorum hem de güvenli bir yol kullanıyorum. Otoyoldan memnunum ve çok kullanışlı bir yol olduğunu düşünüyorum. Otoyolun yapılması Foça'yı kalabalıklaştırdı" diye konuştu.Otoyol gişelerinden geçiş yapan İkram Erdoğan, "Foça'dan Ankara'ya gitmek için otoyolu kullanıyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce de aynı istikamette yolculuk yapmıştık fakat bu otoyol henüz yapılmamış olduğu için Menemen'in içinden geçmiştik. Sürenin otoyolla birlikte çok ciddi anlamda kısaldığını söyleyebilirim" dedi.'ESKİ YOL BERBATTI'Otoyoldan çok memnun olduğunu söyleyen vatandaşlardan İzzet Temel, "Otoyol çok güvenli. İzmir'e yakışır bir otoyol oldu. Trafik açısından oldukça avantajlı. Rahat ve güvenli bir yol olduğunu düşünüyorum. İşim gereği ayda 2-3 defa kullanıyorum. Daha önceki yol çok berbattı. O yola girmek istemiyorduk işimiz olduğu zaman bile o yolu kullanmak istemiyorduk" diye konuştu.Otoyolla birlikte Foça'nın kalabalıklaştığını söyleyen Foçalı işletmecilerden Ercan Coşar da "Gelen tatilcilerin sayısında bir artış var. Pandemi olmamış olsaydı şu an çok daha fazla bir yoğunluk olurdu. Kestirme bir yol olduğu için yeni otoyol tercih ediliyor. Yol kısalınca herkes Foça'ya gelmeye başladı. Hareketlilik var. Menemen trafiği başlı başına bir dertti. Özellikle kamyonlar da bu yolu kullandığı için çok kalabalık oluyordu. İnsanlar yoğun kargaşanın içine girmek istemiyordu" diye konuştu.TOPLAM 95.9 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Yap- İşlet- Devret modeliyle ihalesi yapılan ve 55.7 kilometresi otoyol, 40.2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 95.9 kilometre uzunluğunda olan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun İzmir'den Çandarlı'ya ulaşımı 1,5 saatten 40 dakikaya düşürdü, Zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayan otoyolun açılışı 22 Şubat'ta yapılmıştı. 3'ü gidiş, 3'ü de geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak planlanan otoyolda, 12 köprülü, 2 de hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 8 viyadük, 36 köprü ve 1 tünel bulunuyor.


Kaynak: DHA

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