Otoyol bariyerlerini çalanlar yakalandı

28.08.2019 12:36

KOCAELİ İl Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bariyerleri çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki yaya ve emniyet bariyerlerini sökerek çalan ve Gebze ile Dilovası ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen E.G. ve Ç.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma, şüpheliler ile birlikte hırszılık olaylarında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kaynak: DHA