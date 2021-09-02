Otoyol A.Ş. İvrindi Barınağı'na röntgen cihazı hibe etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine röntgen cihazı hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme A. Ş'ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil'e şükran beratı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine röntgen cihazı hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme A. Ş'ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil'e şükran beratı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine röntgen cihazı hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme A. Ş'ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil'e şükran beratı verdi. Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen şükran beratı programında yaptığı konuşmada, birçok yatırımcının çok farklı şekillerde, hayvan barınakları için destekte bulunduğunu söyledi.

Otoyol A. Ş'nin de röntgen cihazı hediye ettiğini belirten Yılmaz, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarının sahipsiz olmaması için mücadele eden veteriner arkadaşlarımıza hem hız kazandırma hem de teşhiste daha kolaycılık sağlayan cihazları hediye eden Otoyol A. Ş'ye çok teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı. Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil de Yılmaz'ın plaketinden dolayı onur duyduğunu ifade etti. Sokak hayvanlarına ilişkin daha fazla katkıda bulunmak istediklerini aktaran Gürdil, "Otoyol A. Ş ve Oksijen adına böyle bir hibeyi yaptık. Bundan sonra da bunun içinde her zaman olmak istiyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre