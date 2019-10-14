Otostopla Türkiye turunu Hakkari'de tamamladı

14.10.2019 10:30

Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek amacıyla yola çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilara Özkan, otostopla 80 ili gezdikten sonra son durağı Hakkari'ye geldi.

Başkent Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim görürken, ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl mayısta Ankara'dan yola çıkan Özkan, son durağı Hakkari'ye ulaştı.

Gittiği yerlerin doğal ve kültürel zenginliklerini fotoğraflayıp 45 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Özkan, birçok araçla sürdürdüğü yolculukta binlerce kilometre yol katetti.

Turunu Hakkari'de tamamlayan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otostopla illeri dolaştığını, gittiği yerlerde fotoğraf çekip vatandaşlarla sohbet ettiğini anlattı.

Gezilerini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Özkan, "Türkiye'min her yerini gezdim. Türkiye turum bitti ve bunu otostopla seyahat ederek yaptım. Gittiğim yerlerde turistik yerlerden ziyade köyleri gezmeye çalışıyorum. Bu şekilde gezdiğimde insanlarla sohbet edip farklı farklı şeyler öğreniyorum." diye konuştu.

Seyahat etmenin kendisine çok şey kattığını ve hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Özkan, Hakkari'yi çok beğendiğini, kentin doğasının çok güzel olduğunu ve ilçelerini de dolaşmak istediğini ifade etti.

Dünya turuna çıkmayı hedefliyor

Bundan sonra dünya turuna çıkmak istediğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyayı tanımayı çok istiyorum. Yola ilk çıktığım ben ile şu anki ben arasında fark var. Seyahat etmek bana manevi anlamda çok şey kazandırdı. Ülkemizde çok fazla doğal güzellik varmış, onları görüyorum. Hepimiz olumsuz olaylara odaklandığımız için bazı şeyleri gerçekleştirmek bize korkunç geliyor ama ben hiç korkmadım, sıkıntılı bir şey de yaşamadım. İnsanlarımız gerçekten çok güzel."

Kaynak: AA